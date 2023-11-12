نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح رئاسي أمريكي يزور مستوطنة في غلاف غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية كريس كريستي عن "تضامنه" مع إسرائيل في حربها على قطاع غزة، مؤكدا خلال زيارته إليها اليوم أن واشنطن يجب أن "تتكاتف" مع حليفتها الوثيقة.

وتجوّل كريستي في مستوطنة كفار عزة في غلاف غزة والتي سيطر عليها مقاتلو القسام في 7 أكتوبر الماضي، خلال هجوم “طوفان الأقصي”، وعقد اجتماعات مع زعماء إسرائيليين خلال زيارته التي استمرت يوما واحدا.

وقال كريستي خلال الجولة في المستوطنة، وهي واحدة من أكثر من 20 مستوطنة وقرية هاجمتها حماس في طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر: "لقد جئت إلى هنا لأنني أردت أن أرى ذلك بنفسي".

ويعتبر كريستي حاكم ولاية نيوجرسي السابق، أول مرشح لخوض انتخابات عام 2024 الرئاسية التمهيدية عن الحزب الجمهوري يزور إسرائيل.

وكريستي الذي يعتبر أبرز منتقدي الرئيس السابق دونالد ترامب في سباق العام المقبل، صوّر نفسه على أنه الجمهوري الوحيد المستعد لمواجهته مباشرة.

وقد اصطف المرشحون الجمهوريون جميعا في دعم إسرائيل، حتى فيما تتعرض تل أبيب لضغوط دولية متزايدة لوقف أو تقليص الهجوم على قطاع غزة الذي قتل فيه أكثر من 11 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

وتابع كريستي: "أريد أن يعرف شعب إسرائيل أن هناك مئات بل ملايين من الأمريكيين يقفون معهم، ولماذا نحتاج في المستقبل إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

وقدم كريستي نفسه كشخص سيدافع - إذا تم انتخابه - عن المصالح الأمريكية والديمقراطية في الخارج.

وهو الذي سبق له أن زار أوكرانيا للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي.