العالم اليوم - التصدي لمحاولة اختراق الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة الدولي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكتروني، وتصدت للمحاولة بنجاح، وفق مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وقال المصدر "تم إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدى لها للمحاولة بنجاح ، حيث تم حجب الموقع عن العمل كأحد الاجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة لحين التاكد من جاهزية الموقع للعمل مره أخرى، ومن المتوقع أن يعود الموقع الإلكتروني إلى العمل بشكل طبيعى مع نهاية يوم الأحد".

وأكد المصدر أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان ولم تتاًثر بمحاوله الاختراق هذه ، حيث تطبق الشركه أعلى معايير الأمن السيبرانى، على حد قوله.

كما أكد على سلامة كافه البيانات والمعلومات والتى من بينها "أسماء المطاعم والكافتيريات - وشركات الأسوق الحرة – الاستراحات (....) وغيرها".

ولفت إلى شركة ميناء القاهرة الجوى ستبدأ على الفور فى التحقيقات لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاهه.