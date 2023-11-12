حماس: غزة لن يحكمها إلا أهلها
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، أنّ "غزة لن يحكمها إلا أهلها".. قائلاً: "دماؤنا وأرواحنا ستكون ثمناً لحريتنا".
وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: إن العدو حاول إخفاء مجزرته في مستشفى المعمداني، لكنه اليوم "يقصف المستشفيات بالطائرات".
وحمّل حمدان المسؤولية عن مجزرة المشافي إلى "كل من تخاذل عن التحرك لإيقافها".
وأشار إلى أنّ جيش العدو يتلقى ضربات موجعة على مدار الساعة في كل متر مربع في شوارع غزة.. قائلاً: إنه "من لا يُقتل في الميدان من جنود الاحتلال، يختنق في دبابة الميركافا بفعل قذائف الياسين 105".
وتناول حمدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض.. معرباً عن خيبته بالقول: "كنا نتوقع من أشقائنا العرب والمسلمين أن يفعّلوا أوراق قوتهم خلال قمة الرياض لوقف معاناة أهل غزة".
وأكّد حمدان في الختام أنّ "مجابهة الكيان الصهيوني هي مهمة إنسانية عالمية".. موجهاً الشكر إلى الشعوب كافة التي خرجت للتظاهر دعماً لغزة، ورفضاً لجرائم العدو الصهيوني.
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