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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| أردوغان يلقن نتنياهو درس قاسي: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة قاسية، لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول جرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد الفلسطنيين العزل في قطاع غزة.

عاجل| أردوغان يلقن نتنياهو درس قاسي: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك

أردوغان يلقن نتنياهو درس قاسي: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطبا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة"، مُشيرًا إلى أن هذه الأيام تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره.

وأضاف: "نتنياهو عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة. فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك"، مؤكدًا أن تركيا تتعامل مع ما يحدث في غزة من زاوية إنسانية.

وتابع اردوغان: "لماذا؟ أولئك الجدود، أولئك الأطفال، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات ملفوفون بالأكفان، تلك الأمهات اللاتي شممن أجساد هؤلاء الأطفال الشهداء وأخذنهم إلى القبر، لعناتهن لن تتركك تفلح".

أردوغان يوجه رسالة للدول العربية

ووجه الرئيس التركي رسالة إلى الدول الغربية، قائلًا: "إن كنتم صادقين بشأن وقف إطلاق النار، فاضغطوا على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف: "ما دام لم تُحلّ القضية الفلسطينية، فلا يمكن الحديث عن سلام في منطقتنا والعالم، ولا عن منظومة قانون دولي بمعنى الكلمة".

حماس تحسم الجدل حول الصيغة النهائية لصفقة تبادل الأسرى

أردوغان يلقن نتنياهو درس قاسي: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، أسامة حمدان، أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن إسرائيل تعرقل العملية.

وقال حمدان: “لا نستطيع أن نقول إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق أو نبتعد عنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي”.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية للصفقة بشأن الرهائن، الجانب الإسرائيلي يعرقل إطلاق سراحهم".