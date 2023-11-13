مسؤول أوكراني سابق: الصراع في اوكرانيا طويل الأمد ويحتاج إلى موارد

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس السابق للخدمات الصحفية لهيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، فلاديسلاف سيليزنيف، إن الصراع في أوكرانيا "طويل الأمد"، وللوصول إلى حدود عام 1991، نحتاج إلى الموارد.

وأضاف في حوار مع شبكة "ТСН" التلفزيونية، إن آفاق أوكرانيا في الحصول على الموارد اللازمة موضع شك.

وقال: "لا توجد موارد. إذا كانت لدينا الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المهام، فسنذهب (إلى حدود أوكرانيا عام 1991)، ولكن بالنظر إلى الاتجاهات السائدة في الأوساط الأوكرانية، والتواصل على مستوى القيادة السياسية والعسكرية مع الشركاء الغربيين، تتعزز الشكوك مرة أخرى".

تتزامن هذه التصريحات مع اعترافات من داخل الجيش الأوكراني بأن كييف تعاني من نقص في الذخيرة وفي تعداد القوات، خاصة في ظل أزمة الميزانية الأمريكية والغموض المحيط بالتمويل الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت بداية الشهر الجاري أن الولايات المتحدة قررت تقليص مساعداتها العسكرية المقدمة لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال التي خصصها الكونغرس