نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن: نفذنا ضربات في سورية على "الحرس الثوري" وجماعات متحالفة مع إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن قوات بلاده “نفذت ضربات في سورية على الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع إيران”.

وأضاف أن "الضربات شملت منشأة تدريب ومنزلا آمنا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين”.

وتابع أن "الضربات تأتي ردا على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسورية”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مسؤول أمريكي أن ”الولايات المتحدة نفذت ضربتين جويتين في سورية، وأن "أحد أهداف الضربتين كان منشأة قيادة وتحكم والآخر منشأة تخزين أسلحة”.