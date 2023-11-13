البنتاجون يعلن مصرع 5 جنود في تحطم طائرته العسكرية شرق المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنتاجون مصرع 5 جنود أمريكيين في حادث تحطم طائرة أثناء رحلة تدريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط، مساء الجمعة.

ووفقًا لبيان مقتضب للبنتاجون على منصة "إكس" مساء الأحد: "نحزن على الخسارة المأساوية لخمسة من أفراد الخدمة الأمريكية خلال حادث تدريب في البحر الأبيض المتوسط في وقت متأخر من مساء الجمعة".

وقال بيان صادر عن القيادة الأمريكية الأوروبية: "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا كجزء من التدريب العسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية تقل خمسة من أفراد الخدمة لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. وقُتل جميع أفراد الخدمة الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة".

وأضاف البيان: "احترامًا للعائلات المتضررة، ووفقًا لسياسة وزارة الدفاع، يتم حجب هويات أفراد الطاقم حتى 24 ساعة بعد اكتمال إخطارات أقرب الأقارب".