نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوزيلندا: 11 من مواطنينا غادروا غزة إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، إن 11 نيوزيلنديا غادروا غزة مساء الأحد ودخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، إن فريق قنصلي نيوزيلندي استقبل الأشخاص وقدم لهم الدعم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن نيوزيلندا تعمل على مدار الساعة لإخراج ما تبقى من مواطنيها ومن يحملون إقامة دائمة من غزة.

وقالت نيوزيلندا الأسبوع الماضي إنها تعمل مع 21 نيوزيلنديا وأفراد أسرهم وأشخاص يحملون إقامة دائمة لمساعدتهم على مغادرة غزة.