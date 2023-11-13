ألمانيا تبلغ إسرائيل عزمها إنشاء مستشفى ميداني لسكان غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - قالت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا أبلغت إسرائيل أنها تعتزم إنشاء مستشفى ميداني لسكان غزة.

وخلال زيارتها لإسرائيل، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت الماضي، أنه يتعين على المجتمع الدولي التركيز على الحد من تداعيات العمليات العسكرية الدائرة في غزة على السكان المدنيين.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين "يجب أن تتعاون جميع الدول، التي ترغب في المساعدة على ضمان احتواء المعاناة الإنسانية بغض النظر عن الطرف الذي تدين له بالولاء، حتى لو اضطرت إلى مواجهة معارضة".

وأكدت أن المستشفيات تعتبر أماكن شديدة الحساسية بموجب القانون الدولي الإنساني " ويجب على إسرائيل شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى في العالم أن تلتزم بهذا، تماما كما أن لإسرائيل شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى في العالم الحق في أن تدافع عن نفسها".

وفي وقت سابق، اعتبر المستشار الألمانى أولاف شولتس، أن الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار أو إلى هدنة طويلة في غزة ليست فى محلها، موضحا أن "ذلك يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع لحماس إمكان امتلاك صواريخ جديدة".