أمير قطر و بايدن يبحثان الوضع في غزة وسبل الإفراج عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعرب بايدن ـ في بيان للبيت الأبيض أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين ـ عن تقديره للجهود القطرية السابقة لتأمين الإفراج عن رهائن من بينهم مواطنتان أمريكيتان.

وأشار البيان إلى أن بايدن اتفق مع أمير قطر على ضرورة الإفراج عن المزيد من الرهائن لدى حركة حماس دون تأخير