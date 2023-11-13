العالم اليوم - أرباح "سالك" ترتفع إلى 255 مليون درهم بالربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 10:21 صباحاً - ارتفعت أرباح شركة "سالك"، المشغلة الحصرية لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 255 مليون درهم (69.4 مليون دولار)، مستفيدة من نمو إيراداتها في ظل التوسع القوي للأنشطة السياحية والتجارية بالإمارة.

وقالت "سالك"، المدرجة في بورصة دبي، في بيان الاثنين، إن إيراداتها ارتفعت في الربع الثالث إلى 509 ملايين درهم بزيادة حوالي 14.2 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات الشركة من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية التي تمثل 87.1 بالمئة من إجمالي الإيرادات، بنسبة 14.6 بالمئة على أساس سنوي، محققة أعلى مستوى للربع الثالث منذ تشغيل سالك في عام 2007.

وذكر البيان أن الشركة سجلت في الربع الثالث 110.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات بزيادة 14.6 بالمئة، وهو ما جاء "مدعوما بالاقتصاد الكلي القوي لإمارة دبي وقدرتها على جذب السياح والمقيمين".

ورغم أن الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الثالث ظلت أعلى من مستوى الذروة المسجل قبل الجائحة الذي بلغ 107.4 مليون رحلة في الربع الثاني من 2019، لكنها جاءت أقل بشكل طفيف من المستوى القياسي المسجل سابقا في الربع الثاني من عام 2023، وذلك بسبب التأثيرات الموسمية؛ حيث يشهد الربع الثالث عادة مستوى أقل من الحركة نتيجة العطلة الصيفية قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الرابع، بحسب البيان.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "نتلقى دعماً كبيراً لأدائنا منذ بداية العام حتى الآن بفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي للفترة المتبقية من العام. وتجسد ذلك مؤخراً من خلال عدد التلاميذ المسجلين في مدارس القطاع الخاص في دبي والذي حقق أعلى نمو له على الإطلاق منذ عام 2007، مما يعكس قدرة المدينة على جذب المزيد من السكان".

وتوقع الحداد "أن يتراوح النمو الطبيعي لعدد الرحلات المولدة للإيرادات بين 9-10 بالمئة مقارنة بعام 2022، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحدود 66-67 بالمئة".