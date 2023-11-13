الأمم المتحدة تنكس أعلامها حدادا على أرواح موظفيها في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 10:28 صباحاً - نكست الأمم المتحدة الأعلام بمقراتها، اليوم الاثنين، ودعت الموظفين إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح زملائهم الذين قضوا في الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أفادت "فرانس برس".

وأُنزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض في بانكوك وطوكيو وبكين، غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى" في "قصف" مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة.

وكانت الأونروا أعلنت، الجمعة الماضي، أن أكثر من مئة من العاملين لديها سقطوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

واستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وتشن إسرائيل مداهمات يومية في أنحاء الضفة الغربية وتعتقل الفلسطينيين، فيما أصيب شابان بالأعيرة النارية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يطا، جنوب الخليل.