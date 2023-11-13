العالم اليوم - الكويت تعمل على إعادة تشغيل "مصفاة الزور" بعد توقف شبه كامل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:19 صباحاً - تعرضت مصفاة الزور الكويتية إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسة التابعة لشركة نفط الكويت مما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج في المصفاة.

وقالت الشركة في بيان مساء الأحد، إن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل على إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج، متوقعاً أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب العشرة أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة.

وأفادت باتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء، وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.

وتُعد مصفاة الزور من المشاريع النفطية العملاقة التي تنفذها الكويت وإحدى أهم بنود إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام وبلغت تكلفتها 4.871 مليار دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار).