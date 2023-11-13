العالم اليوم - مأساة مستشفى الشفاء بغزة.. مقبرة جماعية وكل دقيقة حالة وفاة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:19 صباحاً - قال مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، الإثنين، إن كارثة حقيقية تحل بالمستشفى حيث أن آخر محطة أكسجين توقفت عن العمل لدينا عند الثالثة فجرا.

وأضاف أبو سليمة في حديث لـ"دوت الخليج": الوقود نفذ تماما، ووضع المرضى على المحك وكل دقيقة ستسمعون زيادة عدد الوفيات، بما في ذلك الأطفال الخدج.

لا نستطيع فعل أي شيء لأي مصاب لأن المستشفى أصبحت الآن بدون كهرباء وماء وأكسجين.

مستشفى الشفاء اليوم بهذا الوضع عبارة عن مقبرة للجميع.

650 ما بين مريض وجريح، 50 مريض في غسيل الكلى، 36 من الأطفال خدج.

يتم قصف أي شخص يغادر المستشفى، وبالأمس حاول بعض النازحون الخروج تم قصفهم وأصيب 10.

الجثث أمام ناظرنا ولا نستطيع جلبها للمستشفى. وأعلن وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة يوسف أبو الريش، الإثنين، وفاة 6 أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة" بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء أكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين. ماذا يحدث لمستشفى الشفاء في غزة؟ بات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في موقف بالغ الصعوبة، ففوق الحصار الإسرائيلي المضروب عليه يتعرض للقصف بشكل متكرر، وفي الداخل بات الموت يحصد المرضى من جراء نفاد الوقود والأدوية.

نفد وقود آخر مولد بالمستشفى يوم السبت، مما أدى إلى وفاة 3 أطفال مبتسرين و4 مرضى آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

تقول إسرائيل إن مسلحي حماس أقاموا مراكز قيادة تحت هذه المستشفيات وحولها وإنها تريد الوصول إليها لتحرير نحو 200 رهينة محتجزين لدى الحركة منذ هجومهم المباغت على إسرائيل قبل ما يزيد على شهر، بينما تنفي حماس استخدام المستشفيات بهذه الطريقة.

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن اشتباكات وقعت في محيط المستشفى، لكنه أضاف "لا يوجد إطلاق نار في المستشفى ولا يوجد حصار".

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