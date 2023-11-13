العالم اليوم - قيمة ضخمة.. التجارة الإفريقية الصينية ترتفع في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر قيمة ضخمة.. التجارة الإفريقية الصينية ترتفع في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:19 صباحاً - ارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين إفريقيا والصين خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 140.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت بيانات رسمية عن وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغت قيمة واردات الصين من إفريقيا 53 مليار دولار، بانخفاض 12.4 بالمئة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى إفريقيا 87.9 مليار دولار، بزيادة 15.4 بالمئة على أساس سنوي.

وقد وقّعت الصين عقودًا جديدة لمقاولة مشروعات في إفريقيا بقيمة 28.4 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 7.64 بالمئة على أساس سنوي، في حين أنجزت أعمال بقيمة 16.5 مليار دولار ، بانخفاض نسبته 10 بالمئة على أساس سنوي.

ووضحت البيانات أن الصين قامت بضخ استثمارات بقيمة 1.82 مليار دولار في كافة القطاعات الاقتصادية في إفريقيا، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بزيادة 4.4 بالمئة على أساس سنوي.