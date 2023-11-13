العالم اليوم - "صن إكسبريس" تطلب شراء 45 طائرة بوينغ "737 ماكس"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - أعلنت شركة بوينغ طلبية تلقتها لشراء 45 طائرة من طراز 737 ماكس من شركة صن إكسبرس للرحلات المنخفضة التكلفة، الاثنين، في معرض دبي للطيران حيث قد يوقع عدد من الصفقات الكبرى هذا الأسبوع.

ويتضمن طلب شراء الطائرات الـ45، 28 طائرة من طراز 737-8 اس و17 طائرة من طراز 737-10 اس، مع خيارات شراء لاحقة قد ترفع الصفقة إلى 90 طائرة، ما قد يؤدي إلى مضاعفة أسطول الشركة التركية الألمانية المؤلف من 66 طائرة.

وقال ماكس كوناتزكي، الرئيس التنفيذي للشركة وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، خلال مراسم التوقيع "إنها أكبر طلبية في تاريخ صن إكسبرس".

وبحسب قائمة الأسعار للطائرات المعنية، قد تزيد قيمة الصفقة عن خمسة مليارات دولار مع حصول حسومات عادة عندما تكون الطلبية كبيرة.

وأضاف "نحن سعداء للغاية بامتلاك طائرات ماكس لأسباب تتعلق بكفاءة استهلاك الوقود، وأخرى تتعلق بالاستدامة".

ومن المتوقع أيضًا أن تعلن شركة طيران الإمارات في دبي عن طلبات جديدة هذا الأسبوع، في حين تدور تكهنات حول صفقة للخطوط الجوية التركية بعد تقارير تفيد بأنها تستعد لحجز حوالى 350 طائرة.

ومن شأن عقد صفقات كهذه، تأكيد تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19 التي أحدثت فوضى عارمة في القطاع مع توقف السفر الدولي.

والأسبوع الماضي، أعلنت "مجموعة الإمارات" عن أرباح نصف سنوية قياسية بلغت 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بزيادة 138 بالمئة عن العام السابق، مدفوعة بالطلب القوي.

وفي مايو، كشفت الشركة الأكبر في الشرق الأوسط، عن أرباح سنوية قياسية بلغت 3 مليارات دولار.

يتزايد الطلب على أكبر الطائرات في القطاع والتي تهيمن على النشاط بالمنطقة بعد مرحلة انكماش دوري طويلة أعقبها التأثير السلبي الكبير لكوفيد-19 على السفر لمسافات طويلة.

وتشير تقديرات مسؤولين بالقطاع إلى أن شركات الطيران حول العالم تتفاوض خلف الكواليس لشراء عدد يتراوح بين 700 و800 طائرة جديدة، منها عدد يتراوح بين 200 و300 من أكبر الطائرات في العالم بينما تسعى لاستئناف خططها تجديد أساطيلها التي تأجلت خلال فترة الجائحة.

ومن المقرر أن يحدد وضع المفاوضات وحجم المنافسة عدد الصفقات التي سيجري إتمامها خلال معرض دبي للطيران الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 17 نوفمبر.

وظهرت الخطوط الجوية التركية على جدول المشاركين في معرض دبي للطيران، السبت. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الشركة تجري محادثات لشراء ما يصل إلى 355 طائرة إيرباص.

وقالت مصادر في القطاع إن شركة الطيران ربما تكشف بعد إجراء المزيد من المحادثات عن جزء من الصفقة على الأقل اليوم. وأضافت المصادر أنها تجري محادثات بشأن ما يصل إلى 600 طائرة إجمالا وأن من المرجح أن تنقسم بين إيرباص وبوينغ.

ووصف مصدر في منطقة الشرق الأوسط احتمال تقديم طلبيات تركية بأنه "خطوة جريئة" تزيد من حدة المنافسة في هذا المعرض.

وقالت مصادر إن من المقرر أن تطلب فلاي دبي اليوم المزيد من طائرات بوينج 737 ماكس للرحلات المتوسطة التي تستخدمها.