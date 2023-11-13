العالم اليوم - بالمظلات وفتح ممرات.. أشتية ينشد إغاثة غزة

انتم الان تتابعون خبر بالمظلات وفتح ممرات.. أشتية ينشد إغاثة غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الإثنين، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إنزال المساعدات على قطاع غزة، وخاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، وفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط.