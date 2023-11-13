نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات الأكفان الرمزية بساحة فلسطين في طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت في إيران وقفة احتجاجية على قتل الأطفال في غزة، ووضع القائمون عليها أكثر من 100 كفن رمزي للأطفال بساحة فلسطين في طهران.

وتشهدت دول العالم مظاهرات وحملات مندّدة بالحرب على غزة، حيث تغصّ شوارع المدن بآلاف المتظاهرين الذين يحملون لافتات تدين الحرب على غزة.

ويهتف المتظاهرون بشعارات "فلسطين حرة"، "لا عدالة.. لا سلام" "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا إطلاق النار على الفور"، "أنقذوا الأرواح"، وغيرها من الشعارات، وصرخوا منددين بـ "ممارسات الاحتلال".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ38 وأعلنت صحة غزة "وصول عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين".

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم 363 عسكريا بين جندي وضابط، فيما أصيب أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.