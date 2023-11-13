العالم اليوم - فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 05:15 مساءً - كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الإثنين، عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة.

وقالت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة.

وأضافت: "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل".

ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.