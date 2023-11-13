العالم اليوم - "الإجهاض".. كيف أصبح سلاحاً حاسماً بالانتخابات الأميركية؟

انتم الان تتابعون خبر "الإجهاض".. كيف أصبح سلاحاً حاسماً بالانتخابات الأميركية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 05:15 مساءً - حقق الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق الإجهاض سلسلة من الانتصارات بالانتخابات المحلية في الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك في ولايتي أوهايو وكنتاكي، في إشارة مبكرة إلى أن الحقوق الإنجابية لا تزال قضية قوية للديمقراطيين قبيل الانتخابات الأميركية المقررة العام المقبل.

ويعتقد مراقبون ومحللون أميركيون، في حديث لموقع "دوت الخليج"، أن "الإجهاض" هي القضية الأولى في الانتخابات الأميركية هذا العام، وهذا ما أكدته الأيام الماضية، ومن ثمَّ فإن تبني الحزب الديمقراطي لسياسات تتفق مع توجهات الأميركيين سيصب في صالح الرئيس جو بايدن، والذي يسعى لولاية جديدة داخل البيت الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويتفق ذلك مع تحليل لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأنه مع دورتين انتخابيتين لا يمكن إنكار أن "حقوق الإجهاض" هي القضية المهيمنة في السياسة الأميركية، وعندما يرى مؤيدو حقوق الإجهاض وهم أغلبية واضحة من الأميركيين، وجود صلة بين أصواتهم وحماية ما كان يضمنه حكم "رو ضد وايد"، فمن المرجح أن يصوتوا لصالحه.

ماذا حدث؟

في أوهايو، الولاية التي صوتت للجمهوري دونالد ترامب بنسبة 8 نقاط مئوية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، صوّت سكانها الثلاثاء الماضي، في استفتاء عام لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية، بعد 17 شهرا من إلغاء المحكمة الأميركية العليا العام الماضي حكم "رو ضد وايد"، الذي كرس الحق القانوني في هذا الإجراء على المستوى الفيدرالي.

أما في ولاية فرجينيا، فاز الديمقراطيون بالسيطرة على كلا المجلسين التشريعيين، في الوقا الذي اعتبرت "أسوشيتد برس" أن النتيجة بمثابة توبيخ للحاكم الجمهوري غلين يونغكين, الذي قام بحملة صعبة للمرشحين الجمهوريين وسعى لتوحيدهم حول اقتراحه بحظر معظم عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.

أيد الناخبون في الولايات المتحدة حق الإجهاض ليجني الحزب ثمار حملة انتخابية ركزت على هذه القضية وبعد إنفاق ملايين الدولارات على الإعلانات التلفزيونية للترويج لموقفهم منها.

في العام الماضي، حققت حركات الدفاع عن حقوق الإجهاض سلسلة من الانتصارات من خلال وضع استفتاءات متعلقة بالإجهاض على ورقة الاقتراع، بما في ذلك في الولايات المحافظة.

يعتقد مراقبون أن النتيجة التي خرجت بها "أوهايو" ستعزز الجهود الجارية بالفعل لوضع إجراءات اقتراع مماثلة أمام الناخبين في عدة ولايات لعام 2024، بما في ذلك ولايتي أريزونا وفلوريدا المتأرجحتين.

شنت القوى المناهضة للإجهاض حملة ضد تعديل أوهايو باعتباره متطرفًا، بينما حذرت جماعات حقوق الإجهاض من أن رفضه سيمهد الطريق لفرض حظر صارم.

بحسب "نيويورك تايمز"، فقبل انتخابات هذا الأسبوع، تركز معظم اهتمام الطبقة السياسية والجمهور على استطلاعات الرأي التي تظهر أن دونالد ترامب يتقدم على الرئيس بايدن في الانتخابات الرئاسية، بيد أنه من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن رد الفعل العنيف إزاء نفور الناخبين من تقييد الإجهاض، يمكن أن يلعب دورا حاسما في فوز بايدن بولاية ثانية.

على الرغم من وجود العديد من القضايا الرئيسية الأخرى التي تلعب دورا في هذه الانتخابات، بما في ذلك حرب غزة، والأوضاع الاقتصادية الداخلية، والحرب في أوكرانيا، بيد أن كثيرين ينظرون إلى الإجهاض بأنه قد يكون العامل الحاسم في نوفمبر من العام المقبل.

تأثير كبير

من جانبها، تقول الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان لموقع "دوت الخليج"، إن قضية الإجهاض مثّلت دعمًا وتحفيزًا للديمقراطيين في العديد من الولايات، مثل الولايات المتأرجحة كما في أوهايو، والولايات الأخرى ذات الوجود الديمقراطي الكبير مثل فرجينيا؛ للخروج بأعداد كبيرة إما لإزاحة للجمهوريين أو التصويت لصالح مشروعات القوانين التي من شأنها ضمان الحماية الدستورية للإجهاض.

وأوضحت "تسوكرمان" أنه إلى حد ما, فهناك رد فعل عنيف متوقع ضد قضية المحكمة العليا التي تناقضت مع القرار السابق في قضية "رو ضد وايد"، باعتبار أن حماية الخصوصية تمتد إلى الإجهاض أيضًا.

وأشارت إلى أن جزء من المشكلة هو أن العديد من الجمهوريين بالغوا في تقدير شعبية مرشحيهم، وقللوا من أهمية الإجهاض بالنسبة للديمقراطيين، فضلًا عن أن الجمهوريين يعتقدون أن جميع القضايا الاجتماعية والأخلاقية يمكن حلها من خلال الوسائل القانونية، حتى لو كانت القضية سياسية على الأقل بقدر ما هي قانونية.

وأضافت: "بدلا من قضاء الوقت في تثقيف السكان حول اعتراضاتهم الأخلاقية على الإجهاض، أو تقديم حلول بديلة، أو إقناع الناخبين المترددين، ركزوا على الإجبار من خلال القيود والإجراءات العقابية عن طريق المحاكم ومشروعات القوانين، الأمر الذي أثار غضب العديد من أولئك الذين يعارضون الإجهاض بشكل عام"، مشيرة إلى أن تلك القضية سيكون لها تداعيات بالفعل في مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي حديث لموقع "دوت الخليج"، قال عضو الحزب الديمقراطي الأميركي مهدي عفيفي، إن "قضية الإجهاض في أميركا هي القضية الأولى بالانتخابات، وهذا ما ظهر في الانتخابات المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي، والتي أثبتت في جميع الولايات أنها مهمة للغاية وأدت لخسارة الجمهوريين ومن يدعمون تحديد الإجهاض أو منعه لأي سبب".

وأضاف عفيفي أن "المنظمات الحقوقية والنسائية قطعت شوطًا كبيرًا في الإقناع بضرورة حرية الإجهاض وحظر تقييده، واستطاعت أن تثبت أن هذا أمر لن تسكت عنه حال اتجاه أي مرشح لحظره".

خلفيات تاريخية