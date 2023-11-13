العالم اليوم - أسهم "وول ستريت" تتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 06:13 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية، الاثنين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم وبيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع، مما قد يشير إلى المدة التي سيبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتفعة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.3 بالمئة في أكتوبر من 3.7 بالمئة في سبتمبر عندما تنشر البيانات غدا الثلاثاء، لكنهم توقعوا عدم تغير معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المكونات المتقلبة.

تحركات الأسهم

وفي ساعات التداول الأولى انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 23.85 نقطة أو بنسبة 0.07 بالمئة إلى 34259.25.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 8.58 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى 4406.66 نقطة، في حين نزل المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 52.15 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة إلى 13745.96 نقطة.