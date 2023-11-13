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أحمد جودة - القاهرة - منذ اندلاع الحرب بين قوات الاحتلال وحركات المقاومة في غزة، صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين من أبناء شعب فلسطين نتيجة العدوان المتواصل منذ السابع من اكتوبر الماضي وحتى يومنا هذا في قطاع غزة، بينما وصل عدد الشهداء والمصابين بالاف.

شنت قوات الاحتلال أكثر من هجوم على قطاع غزة منذ يوم بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، ضربات وهجوم عنيفا وصف بالأكثر دمارا منذ اندلاع الحرب حتى يومنا هذا، حيث لازالت قوات الاحتلال تواصل قصف جويا وبريا من جميع الجهات على قطاع غزة، خسائر كثيرة في الأرواح والمباني.

لازالت دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن هجومها على قطاع غزة في جميع المناطق، تستمر قوات الاحتلال بقصف حركة حماس بري وجويا، حيث تتعرض بعض المدن لهجوم بالصواريخ، بينما واجهت دولة خسائر كبيرة مع حربها مع قطاع غزة.

منذ بدء الحرب حتى اليوم.. حصيلة عدد شهداء ومصابي غزة جراء القصف الصهيوني

حصيلة شهداء ومصابي قطاع غزة منذ بدء الحرب:

تنشر بوابة دوت الخليج إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن حصيلة شهداء قطاع غزة ومصابيها، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

عدد الشهداء من الاطفال والرجال والنساء منذ بدء الحرب على غزة:

وبينت أن من بين الشهداء 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مسنا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 180 شهيدا والجرحى إلى 2700 جريح، كم وصل عدد مصابي غزة إلى 28200 جريح.

وأوضحت في تقريرها اليومي، الذي يغطي الفترة من السابع من أكتوبر وحتى اليوم الاثنين، نظرا لصعوبة جمع المعلومات مع فقدان الاتصال، إلى أن 3250 مواطنا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

وسجلت الصحة استشهاد 202 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 130، بينما تضررت 60 سيارة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

كما أصبح عدد المشافي التي خرجت عن الخدمة 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة، و53 من أصل 72 عيادة صحية أولية، وذلك بسبب نفاد الوقود أو القصف.

منذ بدء الحرب حتى اليوم.. حصيلة عدد شهداء ومصابي غزة جراء القصف الصهيوني

الوحدات السكنية المدمرة في قطاع غزة اجراء القصف الصهيوني:

ودمر الاحتلال أكثر من 53% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، حيث تدمرت بشكل كامل أكثر من 54 ألف وحدة سكنية، ودمرت بشكل جزئي 222 ألف وحدة، و278 مدرسة متضررة، 38 مدرسة متضررة كليا بما نسبته 40%، كما تعرضت 50 منشأة تابعة لوكالة الغوث "أونروا" بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ للأضرار.