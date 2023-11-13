العالم اليوم - عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة يرتفع إلى 11240

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:13 مساءً - قال المكتب الإعلامي لحكومة حماس في قطاع غزة، الذي تحاصره وتقصفه إسرائيل منذ أكثر من شهر، إن إجمالي عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى 11240.

وأضاف المكتب، الإثنين، أن الحصيلة منذ السابع من أكتوبر تشمل 4630 طفلا و3130 امرأة.

إلى جانب ذلك، يقول مسؤولون إن أكثر من ثلثي سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، فروا من منازلهم منذ بدء الحرب، فيما يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، بسبب حرمانهم من الماء والكهرباء والمواد الغذائية والأدوية.

ومدينة غزة، وهي أكبر منطقة حضرية في القطاع، هي محور الحملة الإسرائيلية الهادفة للقضاء على حماس، في أعقاب توغل مسلحيها المفاجئ في 7 أكتوبر جنوبي إسرائيل.

وأدى الهجوم المفاجئ إلى مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل، واحتجز مسلحون فلسطينيون نحو 240 رهينة في غزة.

وترفض إسرائيل حتى الآن وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تبذل به عدة دول جهودا كبيرة لاحتواء الصراع المتفاقم، ووقف الهجمات العنيفة المستمرة منذ أكثر من شهر على قطاع غزة.

والأحد، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لمحطة "سي إن إن"، إن "مفاوضات نشطة ومكثفة" جارية وتشمل إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة، بخصوص تأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، لكن لم يتضح إن كانوا جميعا ما زالوا على قيد الحياة.