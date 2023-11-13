ألمانيا تعلن منع 99 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية خروج 515 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، ومنع 99 مظاهرة أخرى، بالإضافة إلى تسجيل 3150 جريمة جنائية.

كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها سجلت 1068 واقعة في البلاد على صلة بالفصائل الفلسطينية.

وقال متحدث باسم الوزارة في برلين اليوم الإثنين، إن هناك 515 مظاهرة موالية للفلسطينيين، وهذه البيانات مبدئية حيث أنه قد يكون هناك تأخيرات في نقل البيانات إلى مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، ولم يتمكن المتحدث من تحديد عدد التجمعات التي تم فيها ترديد شعارات إسلامية، وجرى حظر ما إجماله 99 فعالية موالية للفلسطينيين حيث أن السلطات كانت تخشى من وقوع اعتداءات مناهضة للسامية، وأفادت وزارة الداخلية بتسجيل 3150 جريمة جنائية ألمانية على صلة بحماس.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أكدت في مقابلة مع القناة الألمانية الثانية "زي دي إف"، أنها ستعمل مع وزراء داخلية الولايات الستة عشر المسؤولين لضمان اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الجرائم المعادية للسامية، وفيما يتعلق بالدعوات إلى تشديد القانون الجنائي، أشارت إلى الحظر المفروض على حركة حماس ومنظمة صامدون الفلسطينية.

وأضافت الوزيرة: علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت هناك بالفعل ثغرات في المسؤولية الجنائية، وإذا كان يتوجب تغيير القانون الجنائي، فأنا أؤيد ذلك".