البرلمان الأوكراني يخصص نصف ميزانية الحكومة للدفاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - أقر البرلمان الأوكراني، ميزانية العام 2024، التي تنص على تخصيص نصف الإنفاق الحكومي للدفاع، في ظل استمرار الحرب مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

وتشير الميزانية إلى أن الحكومة الأوكرانية تتوقع أن تنفق 1.7 تريليون هريفنيا (47 مليار دولار) على الدفاع في العام المقبل، وهو نفس المستوى الذي خصصته في العام الحالي.

ويعد الرقم من أعلى مستويات الإنفاق العسكري في العالم، ويفوق مجموع الإنفاق على التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية في أوكرانيا، ويمثل نحو نصف إجمالي النفقات المتوقعة في البلاد والتي تبلغ 93 مليار دولار.