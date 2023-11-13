نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - العاهل الأردني يجدد رفضه لسياسة الاحتلال ويدعو إلى حل سياسي للأزمة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الملك عبدالله الثاني: الحل العسكري لن يحقق نجاح في غزة

أكد الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، رفضه أي سيناريو يتضمن إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو إنشاء مناطق عازلة فيها، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتصعيد التوتر.

الملك عبدالله الثاني: الحل العسكري لن يحقق نجاح في غزة

الملك عبدالله الثاني: الحل العسكري لن يحقق نجاح في غزة

وأعاد الملك الأردني تأكيد هذا الرأي خلال لقائه برئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين في قصر الحسينية.

وأكد الملك عبدالله أن الحل العسكري أو الأمني لن يحقق نجاحًا، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.

وشدد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، مُشيرًا إلى أن غزة يجب ألا تنفصل عن باقي الأراضي الفلسطينية، مُعربًا عن رفضه لأي اعتداء على حقوق الفلسطينيين.

العاهل الأردني: الأولوية القصوى حاليا هي وقف الحرب

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: “أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف الحرب على غزة وتوفير المساعدات اللازمة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، مع احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعتبر الملك عبدالله أن ما يحدث في غزة من عقاب جماعي واستهداف للمدنيين وتدمير للبنية التحتية يتعارض مع القيم الإنسانية والشرائع السماوية.، مُحذرًا من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك هجمات المستوطنين، ستؤدي إلى تصعيد الأوضاع وتوسع نطاق الصراع في المنطقة.

وأوضح أن جذور الأزمة تكمن في الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، مؤكدًا أن الحل يبدأ بوقف الاحتلال والسعي للتوصل إلى حل سلمي، معتبرًا أن أي خيار آخر سيؤدي إلى الفشل وزيادة العنف والدمار.

الملك عبدالله الثاني يجدد موقف الأردن تجاه غزة

الملك عبدالله الثاني: الحل العسكري لن يحقق نجاح في غزة

وأكد الملك عبدالله الثاني، أن الأردن لن يتخلى عن موقفه الراسخ وجهوده المستمرة في الدفاع عن غزة، مُشيرًا إلى أن الأردن سيظل الداعم الأساسي والقوي للشعب الفلسطيني.

وأكد أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ومستمدة من إيمان عميق بالروابط التاريخية والمستقبل المشترك بين الأردن وفلسطين.