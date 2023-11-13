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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - رشقات صاروخية كبيرة ومكثفة تقصف تل أبيب

عاجل - رشقات صاروخية كبيرة ومكثفة تقصف تل أبيب، أطلقت كتائب القسام رشقات صاروخية كبيرة ومكثفة، على تل أبيب؛ مما تسبب في دوي صافرات الإنذار في مدينتي تل أبيب وعسقلان.

عاجل - رشقات صاروخية كبيرة ومكثفة تقصف تل أبيب

عاجل - رشقات صاروخية كبيرة ومكثفة تقصف تل أبيب

وقالت كتائب القسام، عبر قناتها على تليجرام: "قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأعلنت القناة 12 العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.

القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة "TBG"

أعلنت كتاب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إستهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" شمال بيت حانون في قطاع غزة.

وقامت القسام باستهداف دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، بالإضافة لتدمير دبابة صهيونيةً جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة من نفس النوع، مُشيرة إلى استهداف قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.

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الرئيس الإسرائيلي يفقد الإتصال بـ "نجله"

الرئيس الإسرائيلي يفقد الإتصال بـ "نجله"

أعلنت زوجة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي ميشال هرتسوج، انقطاع الاتصال مع أبنهما الذي يشارك في القتال ضمن صفوف جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وصرحت ميشال هرتسوج لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن أحد أبنائها يعد من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في القتال في غزة.

وقالت ميشال هرتسوج: "لم يكن لدينا أي تواصل معه منذ مدة، ولكننا نحمل الأمل".