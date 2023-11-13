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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2023 عن استشهاد 21 من رجال من الدفاع المدني و51 صحفيًا حتى الآن نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

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عاجل - مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 11240 بينهم 4630 طفل

عدد الشهداء في غزة



منذ بداية الحرب الإسرائيلية في غزة، ووفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في القطاع، بلغ إجمالي عدد الشهداء 11240، وهم يتضمنون 4630 طفلًا و3130 امرأة. هذا يعكس حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

خلال نفس الفترة، قامت القوات الإسرائيلية بارتكاب 1153 مجزرة في قطاع غزة. هذا الرقم يظهر مدى تصاعد العنف والجرائم التي تُرتكبها إسرائيل خلال الحرب.

عاجل - مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 11240 بينهم 4630 طفل

استهداف المستشفيات في غزة



لا تزال المستشفيات تحت تصاعد الهجمات الإسرائيلية ومستمرة في دائرة الاستهداف المباشر حيث نتيجة الهجمات العنيفة، خرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا في قطاع غزة عن الخدمة، وتم تدمير 55 سيارة إسعاف، مما أضر بالقدرة على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.

أظهرت الإحصائيات أن الشهداء بين الكوادر الطبية بلغوا 198 شخصًا ما بين أطباء وممرضين ومسعفين.





النداء للمجتمع الدولي



مكتب الإعلام الحكومي في غزة ناشد المجتمع الدولي وخصوصًا الولايات المتحدة للتدخل لوقف الجرائم التي تُرتكب بحق السكان في القطاع.

وطالب مكتب الإعلام بإدخال الوقود إلى القطاع قبل تفاقم الأزمة وفتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الطبية.

تاثير قطع الأنترنت على القطاع

حذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة من التداعيات الخطيرة لقرار قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع، والتي ستؤثر على الحياة اليومية للسكان.

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