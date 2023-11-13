"رويترز": القوات الأمريكية في سوريا تعرضت للهجوم 4 مرات خلال 24 ساعة

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت وكالة "رويترز" للأنباء، أن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت للهجوم 4 مرات على الأقل خلال 24 ساعة.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي إن: "القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للهجوم 4 مرات على الأقل في أقل من 24 ساعة".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم استخدام مسيرات وصواريخ في الهجمات، مؤكدة عدم وقوع إصابات نتيجة الهجمات، مع أضرار طفيفة في البنية التحتية.

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة تابعة للجيش الأمريكي بالقرية الخضراء في دير الزور شمال شرقي سوريا بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر في البنتاغون أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا نتيجة الضربات الأمريكية على منشآت الحرس الثوري الإيراني في سوريا ليلة الاثنين.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القوات الأمريكية هاجمت هدفين للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران شرق سوريا ردا على القصف المستمر للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتتهم الولايات المتحدة إيران وحلفاءها بما يقرب من خمسين هجوما على القوات الأمريكية والقواعد العسكرية في العراق وسوريا وتنفذ ضربات انتقامية للمرة الثالثة.

وتتعرض قواعد عسكرية في كل من العراق وسوريا، تتواجد فيها قوات أمريكية، لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.