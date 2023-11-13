نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيلون ماسك: أوروبا تتجه نحو حرب أهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رجح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في منشور على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن أوروبا تسير في اتجاه اندلاع حرب أهلية.

وأعرب رجل الأعمال عن هذا الرأي عند تعليقه على مقاطع فيديو للاشتباكات في المملكة المتحدة بين مواطني البلاد والمهاجرين، وكذلك تصريح أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بأن "المسؤولين الفاسدين في الاتحاد الأوروبي يستحقون الفوضى التي يريدونها".

وكتب ماسك: "يبدو أن أوروبا تتجه نحو حرب أهلية".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ" بحدوث فضيحة دبلوماسية بين قادة الدول الأوروبية خلال القمة غير الرسمية في مدينة غرناطة الإسبانية، بنتيجة الخلافات حول التعامل مع تدفق المهاجرين.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وافقا على عقد لقاء غير مخطط له مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول الهجرة.

وقالت مصادر للوكالة إن ذلك أثار استياء لدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي اعتبر أن ذلك يصرف الانتباه عن المناقشات التي يجريها.

وناقشت القمة التي عقدت في مطلع أكتوبر الماضي قضية الهجرة، التي تتزايد في الفترة الأخيرة، لكنها فشلت في صياغة موقف مشترك بشأنها أيضا