العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس "فقدت السيطرة على غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن حركة حماس "فقدت السيطرة على غزة"، وذلك بعد أكثر من 5 أسابيع من الضربات الإسرائيلية على القطاع.

كما قال غالانت إن مقاتلي الحركة "يفرون إلى الجنوب"، مع تكثيف الجيش ضرباته وتوغلاته الإسرائيلية على شمال قطاع غزة.

وتقصف اسرائيل قطاع غزة بشكل مكثف منذ 5 أسابيع، في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ نهاية أكتوبر، تتوغل قوات برية إسرائيلية في شمال القطاع، وتخوض معارك مع مقاتلي حماس في مدينة غزة حيث عشرات آلاف المدنيين.

ويتحدث الجيش الإسرائيلي يوميا عن تدمير مزيد من البنى التحتية العسكرية لحماس في غزة والعثور على مخابئ أسلحة وأنفاق.