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أحمد جودة - القاهرة - بعد قرار مراجعتها.. تعرف على الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل

عاجل - الأردن يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. فما هي؟.. دعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في المجلس إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للحكومة، وتمت موافقة المجلس بالإجماع على هذا الدعوة.

عاجل - الأردن يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. فما هي؟

عاجل - الأردن يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. فما هي؟

أكد الصفدي، أن جهود الملك عبد الله الثاني ساهمت في تغيير الرأي العام العالمي بخصوص إسرائيل، كما ساعد في التغلب على الرواية الكاذبة لهذا الكيان.

وطلب الصفدي من اللجنة القانونية وضع إطار لتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا إلى توسيع هذه الخطوة لتشمل البرلمانات العربية والإسلامية.

وأعلن أن المجلس سيواصل عمله بانتظام من خلال عقد جلسات أسبوعية، وستكون قضية غزة هي الأولى في جدول الأعمال، مؤكدًا أن المقاومة لديها حق تقرير مصيرها وأن الآخرين ليس لهم أي دور في تحديد مسارها، ودعاهم إلى عدم التدخل في شؤونها.

وأشار الصفدي إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الحكومة والجيش العربي الأردني على زيادة عدد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية.

بعد قرار مراجعتها.. ما هي الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل؟

يربط الأردن وإسرائيل اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات أبرزها السياسية والبيئة والطاقة والمياه، حيث وقع الجانبان 3 عقود اتفاقية سلام، تنص على اعتراف كلا الجانبين فيها بحق الآخر في العيش بسلام وبسيادة كل دولة في المنطقة.

وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل “وادي عربة”

بعد قرار مراجعتها.. تعرف على الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل

وقع الأردن وإسرائيل اتفاقية السلام في معبر وادي عربة في 26 أكتوبر عام 1994 بين كل من إسحاق رابين، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت، والعاهل الأردني الملك حسين بن طلال.

ونصت الاتفاقية، على اعتراف الدولتان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كل الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها، كما تضمنت إحدى بنود الاتفاقية، على أن البلدين يعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر، ينبغي إلا يسمح بها.

أبرز اتفاقيات الأردن وإسرائيل

توجد عدة اتفاقيات أخرى بين الأردن وإسرائيل، من بينها اتفاقية للتعاون الاقتصادي، تم توقيعها عام 1995، واتفاقية أخرى بشان المناطق الصناعية، تم توقيعها في عام 1997.

ووقع الجانبان الأردني والإسرائيلي، اتفاقية بيئية في كوب 27 الذي أقيم في شرم الشيخ العام الماضي، بالإضافة إلى إعلان نوايا في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه تم توقيعها في قطر في 2021.

وقام الأردن بتوقيع اتفاقية مع إسرائيل لشراء حصص إضافية من المياه، تقدر بـ50 مليون متر مكعب، إضافة لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

ويستورد الأردن، الغاز الإسرائيلي، بموجب اتفاقية موقعة في عام 2016، وبدأ ضخ الغاز فعليا في العام 2020.