نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: يجب حماية المستشفيات في غزة وأتمنى ألا يتم اقتحام مجمع الشفاء الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حث الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، الجيش الإسرائيلي على "حماية" مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة والقصف حوله.

وقال بايدن للصحافيين حين سئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لإسرائيل بالنسبة إلى هذه القضية: "ينبغي حماية المستشفى، وآمل عدم اتخاذ أي إجراءات لاقتحام مجمع الشفاء الطبي".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك مساع لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين ويجري التفاوض حول ذلك مع قطر