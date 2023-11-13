أقدم من إسرائيل.. ماذا نعرف عن مجمع الشفاء الطبي المحاصر بغزة؟

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أحمد جودة - القاهرة -

بدأ الجيش الإسرائيلي بقصف مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة يوم 10 نوفمبر 2023، والذي يعد أكبر مجمع طبي في القطاع. استمر القصف لمدة يومين، وأسفر عن تدمير أجزاء كبيرة من المجمع، بما في ذلك أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات.

وفقًا لمسؤولين فلسطينيين، أسفر القصف عن مقتل 10 مدنيين، بينهم طبيبان، وإصابة 50 آخرين. كما أدى إلى إجلاء مئات المرضى والعاملين من المجمع.

أقدم من إسرائيل.. ماذا نعرف عن مجمع الشفاء الطبي المحاصر؟



نفاذ الوقود من المستشفي



شهد مجمع الشفا الذي تحاصره إسرائيل منذ أيام نفاذا للوقود وإنقطاعا للكهرباء مما أدي إلى توقف الخدمات الطبية به وقد تسبب هذا في استشهاد 34 شخص من بينهم سبعة أطفال رضع

تاريخ مجمع الشفاء

مستشفى الشفاء، هو مجمع طبي حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعدّ أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في غزة، إذ تأسس عام 1946.

يضم المستشفى ثلاثة مستشفيات تخصصية هي مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنة ومستشفى النساء والتوليد، وتبلغ القدرة السريرية الإجمالية له 564 سرير.

يقع المستشفى في المنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة، ويقدم خدماته لجميع سكان القطاع، بما في ذلك خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة والتخصصات الطبية المختلفة كما يودي المستشفي دورا مهما في إيواء النازحين.

أقدم من إسرائيل.. ماذا نعرف عن مجمع الشفاء الطبي المحاصر؟

رد فعل المجتمع الدولي



أدانت العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، القصف الإسرائيلي لمجمع الشفاء، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

ينص القانون الإنساني الدولي على حماية المستشفيات والمرافق الطبية من الهجمات. كما ينص على أن المدنيين والعاملين في المجال الطبي يجب ألا يتعرضوا للهجوم أو التهديد.

في حالة مجمع الشفاء، كان المجمع واضحًا وظاهرًا، وكان يستخدم لتوفير الرعاية الطبية للسكان المدنيين. وبالتالي، فإن قصفه كان انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي.



سبب قصف مجمع الشفاء



يُعتقد أن إسرائيل قصفت مجمع الشفاء بزعم أن فيه مقرًا للقيادات حماس. ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل أي دليل يدعم هذه المزاعم.

من المرجح أن يكون قصف مجمع الشفاء جزءًا من حملة إسرائيلية واسعة النطاق ضد قطاع غزة. في الأسابيع الأخيرة، شنت إسرائيل العديد من الهجمات الجوية على غزة، وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.

يُعد قصف مجمع الشفاء خطوة أخرى في اتجاه تدمير البنية التحتية المدنية في غزة. يؤدي هذا إلى تفاقم معاناة السكان المدنيين، ويجعل من الصعب عليهم الحصول على الرعاية الطبية.

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