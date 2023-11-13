11420 شهيد و32 ألف جريح بغزة والضفة

11420 شهيد و32 ألف جريح بغزة والضفةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 11 ألفا و420 شهيداً وحوالي 32 ألف جريح.

وقال وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها مساء الإثنين: إن 11 ألفا و240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة، ارتقوا في قطاع غزة، كما أصيب 29 ألفا بجروح، أكثر من 70 في المائة منهم أطفال، بينما ارتقى في الضفة الغربية 180 شهيدا وأصيب 2700 آخرين.

وأضاف البيان بحسب وكالات الأنباء الفلسطينية: إن 3250 مواطنا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.. مشيرا إلى استشهاد 202 من الكوادر الصحية و36 من عناصر الدفاع المدني في قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 130 آخرين، فضلا عن تضرر 60 سيارة إسعاف جراء العدوان.

وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أن عمليات القصف حول مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة اشتدت منذ أمس الأول السبت، حيث تم استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأوكسجين وخزانات المياه والبئر ومرافق قسم القلب والأوعية الدموية وجناح الولادة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المرضى والكوادر العاملة بالمجمع، بينهم أطفال حديثي الولادة وكبار سن، بالإضافة إلى توقف العمل في 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة و53 من أصل 72 عيادة صحية أولية، بسبب نفاد الوقود أو القصف.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الغاشم لليوم ال38 على قطاع غزة، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.