العالم اليوم - مستشار الأمن القومي الأميركي: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:31 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، يوم الإثنين، إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها أمام "حماس".

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي: "نؤكد أهمية الهدن الإنسانية لإطلاق المحتجزين وإدخال المساعدات إلى غزة".

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات سوليفان:

لا نريد أن يجري قتال في مستشفيات غزة ولا بدّ من حمايتها.

هناك محادثات مع قطر وإسرائيل من أجل إطلاق سراح محتجزين لدى حماس.

نرغب في إقامة هدن إنسانية لعدة أيام من أجل الإفراج عن محتجزين في غزة.

الحكومة الإسرائيلية قالت أيضا إنها مستعدة لتوفير الوقود للمستشفيات لضمان قدرتها على الاستمرار في العمل.

لا تتوافر للولايات المتحدة معلومات واضحة عن أماكن وظروف الرهائن في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الوفيات في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ السبت إلى 34 بينهم 27 مريضا في العناية المكثفة و7 من الأطفال الخدج.

وشنت حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل أوقع قرابة 1200 قتيل، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق آخر أرقام للسلطات الإسرائيلية.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن نحو 240 شخصا اقتيدوا رهائن الى قطاع غزة بعد الهجوم، وبين هؤلاء 30 طفلا على الأقل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ 38 يوما بقصف مكثّف على قطاع غزة أوقع، وفق وزارة الصحة في غزة، 11 الفا و240 قتيلا فلسطينيا، بحسب آخر حصيلة لها الإثنين.