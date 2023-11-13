العالم اليوم - إسرائيل: لدينا مؤشرات على احتجاز حماس لرهائن في مستشفى بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:31 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن لديه "مؤشرات" تظهر أن مقاتلين من حماس احتجزوا في مستشفى للأطفال في قطاع غزة رهائن خطفوهم خلال هجومهم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "عثرنا أسفل مشفى الرنتيسي على نفق".

وأضاف هاغاري مستندا إلى مقطع مصور، أنه في أسفل مستشفى الرنتيسي بشمال قطاع غزة، جمع الجيش الإسرائيلي "مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد أن حماس كانت تحتجز رهائن هنا، مثل زجاجة لرضاعة طفل أو قطعة حبل موصولة بكرسي"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وتابع قائلا: "حربنا ضد حماس التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أعلن الإثنين، أن حركة حماس "فقدت السيطرة على غزة"، وذلك بعد أكثر من 5 أسابيع من الضربات الإسرائيلية على القطاع.

كما قال غالانت إن مقاتلي الحركة "يفرون إلى الجنوب"، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي ضرباته وتوغلاته في شمال قطاع غزة.

وتقصف اسرائيل قطاع غزة بشكل مكثف منذ 5 أسابيع، في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ نهاية أكتوبر، تتوغل قوات برية إسرائيلية في شمال القطاع، وتخوض معارك مع مقاتلي حماس في مدينة غزة.

ويتحدث الجيش الإسرائيلي يوميا عن تدمير مزيد من البنى التحتية العسكرية لحماس في غزة والعثور على مخابئ أسلحة وأنفاق.