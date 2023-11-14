نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيل تعلن إجلاء مواطنيها العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية البرازيلية إن أكثر من 30 مواطنا برازيليا، كانوا عالقين داخل قطاع غزة منذ أسابيع، وتسببت محنتهم في أزمة دبلوماسية بين البرازيل وإسرائيل، غادروا القطاع عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان: "المجموعة المكونة من 32 برازيليا وعائلاتهم موجودة بالفعل في الأراضي المصرية، حيث استقبلهم فريق من السفارة البرازيلية في القاهرة، المسؤول عن الخطوة الأخيرة من عملية الإعادة إلى الوطن".

وأضافت الوزارة أن البرازيليين سيعودون إلى البرازيل، في وقت متأخر من مساء اليوم، ومن المتوقع أن يجتمعوا مع الرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأضافت الخارجية البرازيلية أن إثنين من المجموعة قررا البقاء لأسباب شخصية، في حين خرج 17 طفلا وتسع نساء وستة رجال عبر معبر رفح، الذي يتم من خلاله نقل الرعايا الأجانب والمساعدات ذهابا وإيابا إلى غزة.

وكان بطء وتيرة خروج البرازيليين العالقين أدى إلى زيادة الخلاف بين البرازيل وإسرائيل، والذي اندلع الأسبوع الماضي بعد أن قال جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" إنه ساعد في إحباط هجوم لحزب الله في البرازيل.

كما أثار ظهور سفير إسرائيل لدى البرازيل مع الرئيس السابق، جايير بولسونارو، الحليف القوي لإسرائيل والعدو السياسي القديم للرئيس الحالي، غضب المسؤولين البرازيليين.