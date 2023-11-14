نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير لاتفيا بالقاهرة: مصر أحد المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة لمواطنينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير أندريس رزان، سفير لاتفيا في مصر على حرصه لعقد لقاء مع وزير السياحة والآثار في إطار اللقاءات التي يعقدها بعد توليه مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة.

ولفت السفير أن المقصد السياحي المصري يحظى بانطباع إيجابي لدى مواطني لاتفيا، حيث يعد أحد المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة لهم.

كما أعرب السفير عن تطلع بلاده للتعاون في مجال العمل الأثري من خلال إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في لاتفيا.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، استقبل السفير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة أوجه تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر ولاتفيا في مجال السياحة والآثار، بالإضافة إلى بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من لاتفيا إلى مصر.

وخلال اللقاء، رحب الوزير بسفير لاتفيا، مثمنًا على العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ولاتفيا، مشيرًا إلى الحوافز التي توفرها الوزارة للترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة والتي من بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تعريفية لمصر، فضلًا عن رعاية بعض الأحداث والفعاليات التي تقام بمصر.

كما أشار الوزير إلى وجود برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار، كان قد بدأ زيارته للعاصمة الألمانية برلين، أمس، بعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية، حيث التقى رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني البوندستاج وأعضاء اللجنة، ومفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لشئون السياحة، ورئيس اتحاد وكلاء السياحة الألمان، ورئيس الشئون السياسية والسفر الخارجي بالاتحاد بحضور عدد من المسئولين بالقطاع الخاص.