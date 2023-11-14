نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة: سفينة مساعداتنا لغزة تحتوي على ثمانية مستشفيات ميدانية متكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير صالح موطلو شن، سفير في القاهرة، على قوة الروابط بين الشعبين التركي والمصري، مشيرا إلى التواصل بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان بشأن مواجهة آثار الحرب على غزة.

وأضاف السفير أن سفينة المساعدات التي أرسلتها تركيا تحتوي على ثمانية مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه أن الدولة المصرية تبذل كافة الجهود بالتعاون مع جميع الأطراف لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وإيصال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ وسفير دولة تركيا بالقاهرة اليوم لسفينة المساعدات التركية التي وصلت لميناء العريش البحري، بحضور مدير الميناء محمد شريف ورئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ مصطفي محمد مصطفي، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء سلمي سلمان، ومدير عام جمارك سيناء عادل الزناتي.

وثمن المحافظ دور تركيا في دعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإغاثية المتنوعة وتطبيب جراح الفلسطينيين بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والتركية.

IMG_2762