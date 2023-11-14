العالم اليوم - ترامب يصف معارضيه بـ"الحشرات".. وفريق بايدن: يقلّد لغة هتلر

انتم الان تتابعون خبر ترامب يصف معارضيه بـ"الحشرات".. وفريق بايدن: يقلّد لغة هتلر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وخلال تجمّع انتخابي السبت، وعد الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الرئاسي للعام 2024، "بالقضاء على الشيوعيين والماركسيين والفاشيين وبلطجية اليسار الراديكالي الذين يعيشون مثل الحشرات في بلادنا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في يوم المحاربين القدامى، واعتبر معسكر جو بايدن أنها مشابهة لمواقف طغاة الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم فريق حملة جو بايدن، عمار موسى، الإثنين "قلد دونالد ترامب اللغة الاستبدادية لأدولف هتلر وبنيتو موسوليني".

ووصف متحدث باسم دونالد ترامب هذه الاتهامات في بيان لوكالة فرانس برس، بأنها "سخيفة".

وأكد أن "مَن يطلقون هذا النوع من التلميحات سيُسحقون عندما يعود الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض".

ويتوسل الرئيس الأميركي السابق منذ فترة طويلة خطابا استفزازيا، لكن تصاعدت لهجة ترامب في الآونة الأخيرة، وأشار منذ أسابيع إلى أن جنرالا أميركيا قويا ارتكب "خيانة"، وأنه كان ليُعدم في عصور أخرى.

ثم أكد أن أزمة الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك "تسمّم دماء بلادنا".