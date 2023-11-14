نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود مسلم: ما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك لكل القوانين وأسس حقوق الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن ما تفعله إسرائيل الآن انتهاك لكل القوانين وأسس حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، مشيرًا أن أمريكا والدول الغربية تساعدها في ذلك.

وأشار الدكتور محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن أمريكا تعيد ذات السياق أحيانا، وإسرائيل عندما تدعي أن مصر لا تفتح المعبرر.. كيف؟ موضحا أن بيان وزارة الخارجية أوضح أن معبر رفح مفتوح وعبر منه حتى الآن 161 شاحنة، بالإضافة إلى عبور 600 أجنبي ومريض إلى داخل مصر».

وتابع أن المعوقات التي تعيق دخول المساعدات إلى غزة إسرائيلية بحتة؛ إما عدم السماح بالمرور من المعبر الآخر أو ضرب المعبر من ناحية فلسطين، وليس هناك مجالا للعبور إلا بموافقة إسرائيلية، وهذا دليل دامغ في كل المفاوضات التي تتم سواء لخروج الأجانب أو المصابين أو دخول المساعدات، لافتًا إلى أنه إذا كان الأمر مصري فقط.. فلماذا تتدخل أمريكا؟».