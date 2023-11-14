نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف حاد بين إسرائيل وأمريكا بشأن غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إنه هناك خلاف واضح بين الرؤية الأمريكية لغزة فيما بعد انتهاء النزاع والرؤية الإسرائيلية، وهذا ما أكدته الخارجية الأميركية اليوم بأن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أدلى بتصريحات حول بقاء جيش الاحتلال في غزة بعد الحرب، وهذا مخالف للرؤية الأمريكية.

وأضاف أن نتنياهو يرى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة بعد الحرب لإدارة بعض الأمور الأمنية لفترة مؤقتة ولطنها غير محددة، وهذا يفتح الكلام لإعادة احتلال غزة، وهو ما ترفضه أمريكا شكلًا وموضوعًا وهو ما أكده الرئيس الأمريكية جو بايدن بنفسه وأكده مختلف المسؤولين الأمريكيين.

وأوضح أن الولايات المتحدة ترى أنه في ما بعد الحرب، حماس مرفوض أن تحكم غزة مرة أخرى، وهذا ما أكده مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حين قال إن العودة لما قبل السابع من أكتوبر مرفوض.

وأشار إلى أن أمريكا ترى أن السلطة الفلسطينية هي أفضل جهة يمكن أن تحكم قطاع غزة، وهذا أمر ترفضه إسرائيل لأنها ترى أن لها مشاكل كثيرة وأنها تربي النشء على كره إسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تبحث عن الطرف الثالث ليحكم غزة.