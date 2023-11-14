نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراسل القاهرة الإخبارية: حزب الله استهدف 5 مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أحمد سنجاب، إن اليوم هو الأعنف في القصف المتبادل بين حزب الله وقوات الاحتلال، حيث أعلن حزب الله استهداف 5 مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك قصف مكثف في منطقة النافورة بشرق جنوب لبنان، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، حيث تتصاعد وتيرة الحرب في جنوب لبنان بشكل كبير.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك توقعات بتوسع في رقعة الحرب بالجنوب اللبناني، وهذا ما دفع الحكومة اللبنانية اتخاذ كافة التحذيرات وإعداد خطة طوارئ.

ونوه سنجاب، أن العدوان الإسرائيلي لا يتوقف عند أي حدود، حيث يتخوف الشعب اللبناني، في أن تتسع رقعة الحرب لتصل وسط لبنبان.

وأكد، أن هناك قصف متبادل على مدار الساعة، ومنذ الأمس، هناك تصعيد غير مسبوق على مستوى العمليات في الجنوب اللبناني والشريط الحدودي مع الجانب الإسرائيلي والبلدات الموازية له، كما يشهد الجانب الإسرائيلي العديد من الرشقات الصاروخية التي تخرج من الأراضي اللبنانية.