العالم اليوم - لشباب دائم.. أدخل هذا التعديل على طريقة استحمامك

انتم الان تتابعون خبر لشباب دائم.. أدخل هذا التعديل على طريقة استحمامك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 08:24 صباحاً - على الرغم من أن الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء يعتبر صعبا للغاية إلا أن الخبراء لديهم وجهة نظر قد تحفزك على تحمل تلك البرودة.

بحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قالت الطبيبة بونام ديساي إن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد على أن تبدو أكثر شبابا.

وتشير ديساي إلى أن التعرض للماء البارد لمدة 11 دقيقة فقط أسبوعيا يمكن أن يعزز الكولاجين، والذي بدوره يقلل التجاعيد، ويبقي مستويات التوتر منخفضة، ويقلل الالتهاب، ويمكنه حتى تحسين النوم.

وأوصت بتجربة الاستحمام بالماء البارد لمدة 11 دقيقة أسبوعيا، قائلة إنه يجب تقسيمها إلى 3 جلسات مدة كل منها من دقيقتين إلى 3 دقائق، حتى لا تكون قاسية جدا على الجسم.

وأضافت: "إذا لم تجرب التعرض للماء البارد، فأضف ذلك بالتأكيد إلى روتينك، فهو له فوائد عديدة لصحتنا العامة".