العالم اليوم - عملاق الصلب "تاتا ستيل" يعلن إلغاء 800 وظيفة في هولندا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 08:24 صباحاً - أعلنت شركة الصلب الهندية العملاقة "تاتا ستيل"، الاثنين، إلغاء 800 وظيفة في هولندا لتبقى "قادرة على المنافسة ورابحة"، في وقت "يمر سوق الصلب بفترة صعبة منذ فترة".

وقالت الشركة في بيان إن 500 من الوظائف الملغاة تعود لـ "موظفين في تاتا ستيل"، "وخصوصاً لأشخاص في مناصب إدارية، ومساعدين". وأضافت أنّ الوظائف الـ300 الأخرى الملغاة تعود لـ "عمال موقتين" أو تتعلّق بـ"وظائف شاغرة لا ترتبط مباشرة بالإنتاج".

وأكدت أنه "لا يمكن استبعاد التسريح القسري للعمال وستناقش الشركة خطة اجتماعية مع النقابات".

توظف شركة "تاتا ستيل" 11500 شخص في هولندا، يعمل 9200 منهم في مصنع الصلب الضخم في إيجمويدن، غرب أمستردام.

وتتعلق الوظائف الملغاة بهذا المصنع الواقع عند مصب نهر "آي جي"، وكان تعرّض لانتقادات شديدة من السكان والسلطات الصحية الذين اتهموه بتلويث الهواء والتربة والمياه في المنطقة والتسبّب بأمراض.