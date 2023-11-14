العالم اليوم - كشف ملابسات التطاول على فتاتين بجنوب سيناء.. وعلاقة إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر كشف ملابسات التطاول على فتاتين بجنوب سيناء.. وعلاقة إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 08:24 صباحاً - تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، يقوم بالتطاول لفظياً على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والإدعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها: "بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلى الجنسية وقدمت الفتاتان بلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهن، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إتخاذ اللازم حياله".

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو لسائح إسرائيلي هاجم فتيات مصريات في مدينة دهب، قائلا: هذه أرضي. أرض إسرائيل".

وقالت الفتيات للسائح الإسرائيلي: أنت تحرشت بنا، ونحن صورناك، ليرد عليهم الأخير: "بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل، أنتم لا تعرفون السياسة، أنتم مثل الحيوانات".