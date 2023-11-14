العالم اليوم - صفقات بعشرات المليارات في اليوم الأول لمعرض دبي للطيران

انتم الان تتابعون خبر صفقات بعشرات المليارات في اليوم الأول لمعرض دبي للطيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - شهد معرض دبي للطيران في يومه الأول الإعلان عن صفقات شراء طائرات جديدة بعشرات المليارات من الدولارات وهو ما يؤكد تعافي القطاع من أزمة جائحة كوفيد-19 التي أحدثت فوضى عارمة في القطاع مع توقف السفر الدولي.

المعرض الذي انطلق أمس ويستمر حتى 17 نوفمبر يعد من أبرز معارض الطيران في العالم ويتم تنظيمه في دبي كل عامين.

أبرز الصفقات

- أعلنت شركة طيران الإمارات عن صفقة لشراء 95 طائرة إضافية ذات الجسم العريض من طائرات بوينج 777-9 و777-8 و787 بقيمة 52 مليار دولار.

- فلاي دبي أعلنت كذلك عن صفقة لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل الى 11 مليار دولار، والتي تعتبر أول طائرات ذات الجسم العريض في أسطول الشركة.

- أعلنت شركة صن إكسبرس التركية للرحلات المنخفضة التكلفة عن طلبية لشراء 45 طائرة من طراز 737 ماكس سيجري تسليمها بين العامين 2029 و2035، مع خيارات شراء لاحقة لـ45 طائرة إضافية.

- مصر للطيران أعلنت أيضا عن صفقة لشراء 18 طائرة بوينغ 737 ماكس وهي الأولى من نوعها ضمن أسطول الشركة، والتي ستتسلمها كجزء من اتفاقية تأجير مع شركة Air Lease Corporation.

- كشفت شركة طيران البلطيق، الخطوط الوطنية في لاتفيا، عن توقيعها صفقة لشراء 30 طائرة من طراز A220، ليرتفع بذلك إجمالي الطائرات في دفتر طلبات شركة الطيران إلى 80 طائرة، لتصبح بذلك مالكة لأكبر أسطول من طائرات A220 في أوروبا.

- شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، ألعنت كذلك عن تقديم طلبية لشراء أربع طائرات إضافية من طراز 787-9 دريملاينر من شركة بوينغ في إطار سعيها لتحديث أسطولها، لتضاف إلى طلبية سابقة لشراء طائرتين من نفس الطراز ليصل إجمالي العدد التراكمي من هذا الطراز إلى ست طائرات.

وتشير تقديرات مسؤولين بالقطاع إلى أن شركات الطيران حول العالم تتفاوض خلف الكواليس لشراء عدد يتراوح بين 700 و800 طائرة جديدة، منها عدد يتراوح بين 200 و300 من أكبر الطائرات في العالم بينما تسعى لاستئناف خططها تجديد أساطيلها التي تأجلت خلال فترة الجائحة.