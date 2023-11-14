العالم اليوم - مصر للطيران توقع صفقة لشراء 10 طائرات من "إيرباص"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - أعلنت شركة مصر للطيران، الثلاثاء، عن طلبية لشراء عشر طائرات إيرباص إيه350-900 ذات الهيكل العريض، وقال رئيس الشركة يحيى زكريا للصحفيين في معرض دبي للطيران إن تسلم الطائرات سيبدأ في عام 2025 ويستمر حتى 2027.

وقالت مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، إن الصفقة -التي لم تعلن قيمتها- تهدف لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي.

وبحسب ما قاله زكريا، فإن مصر للطيران ستمول قيمة الصفقة ذاتيا.

وتسهم طائرات A350-900 عند إضافتها إلى أسطول الشركة في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمئة، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

وقال زكريا إن الطائرات الجديدة"تتميز كل منها بسعة 340 مقعداً ومزودة بأحدث التقنيات، إلى جانب محركات جديدة من طراز Rolls-Royce Trent XWB، المعروفة بتصميمها العصري وكفاءتها العالية في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود".