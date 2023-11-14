العالم اليوم - نيكي الياباني يغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن أرباح الشركات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا، الثلاثاء، وسط تفاؤل بأن تواصل الشركات المحلية إعلان توقعات قوية في ظل بقاء الين قرب أدنى مستوى في ثلاثة عقود مقابل الدولار.

وصعد نيكي 0.34 بالمئة ليغلق عند 32695.93 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 2345.29 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية لوكالة رويترز: "لقد تجاوز موسم أرباح الشركات اليابانية ذروته وأكد المستثمرون أن العديد من الشركات رفعت توقعاتها".

وأضاف "ومع بقاء سعر الين قريبا من 152 ينا لكل دولار، فإن هناك توقعات بأن تعزز الشركات اليابانية توقعات أرباحها بشكل أكبر".

وعادة ما يصب تراجع سعر الين في صالح المصدرين، لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تجنيها الشركات من الخارج لدى تحويلها إلى اليابان واحتسابها بالين.

وقفز سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.01 بالمئة بعد تعديل توقعات أرباحها للعام بأكمله بسبب ضعف الين والتوقعات الأكثر تفاؤلا للاقتصاد.

وصعد المؤشر الفرعي لقطاع المصارف 1.77 بالمئة، مدعوما أيضا بارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 2.47 بالمئة وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.25 بالمئة.

كما يترقب المستثمرون بيانات مهمة للتضخم يمكن أن توفر مؤشرا حول المدة التي سيبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتفعة.